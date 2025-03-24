Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, savcıya ifade veren Özkanat, 38. CHP Olağan Kurultay'ında kurultay delegesi olarak bizzat bulunduğunu, kurultaydan bir gün önce Batman il teşkilatı olarak 10 kişi Ankara'ya geldiklerini ve partinin ayarladığı bir otele yerleştiklerini anlattı.

Kurultaydan önceki akşam Batman CHP İl Başkanı Hüseyin Yaşar'ın, 10 kişilik delegeyi otelde topladığını ve kendilerine "Sizler, hep beraber Özgür Özel'e oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyların da oy pusulası üzerinde Özgür Özel işaretlenmiş olarak fotoğrafını çekeceksiniz ve bana göstereceksiniz. Bunun karşılığında da sizlere değişik görevler vereceğiz" dediğini belirten Özkanat, "Bana açıkça Özgür Özel'e oy vermem karşılığında kendisinin CHP parti meclis üyesi olacağını, bundan dolayı da benim çocuklarımı CHP'li belediyelerde işe alacağını söyledi. Bütün Batman delegeleriyle ayrı ayrı konuşup bu teklifleri onlara da söyledi." şeklinde açıklama yaptı.

Özkanat, yapılan teklife itiraz edince Batman CHP İl Başkanı Yaşar'ın bir daha kendisiyle irtibata geçmediğini, diğer delegelerin ise Yaşar'ın baskısıyla Özel'e oy verdiklerini ifade etti.

Özkanat, şunları kaydetti:

"Bu kurultaydan sonra Hüseyin Yaşar'ın kendisi CHP parti meclis üyesi oldu. Kardeşi Adnan Yaşar'ı Batman CHP İl Başkanı yaptı. Yeğeni Cihan Yaşar'ı İstanbul Küçükçekmece CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Oğlu Mert Yaşar'ı İzmir'in bir ilçesinde CHP Belediye Meclis Üyesi yaptı. Kızı Sevim Yaşar İlhan'ı da Batman CHP İl yönetimine yerleştirdi.

Hüseyin Yaşar, kurultay öncesinde otelde diğer illerden gelen CHP'li delegeler ile de yoğun bir ilişki içerisindeydi. Sürekli onlarla görüşmeler yapıyorlardı. Hepsinin ellerinde değişik çantalar vardı, ama içlerinde ne olduğunu bilmiyorum. Otelde bulunan CHP'li delegeler arasında iPhone marka cep telefonlarının delegelere dağıtıldığı konuşuluyordu. Hatta bazı kişilere verildiğini de duydum. Ben Hüseyin Yaşar'a itiraz ettiğim için telefon veya benzeri bir şey bana verilmedi. Otel içerisinde delegelere Özgür Özel lehine oy kullanmaya ikna etmek için telefon dışında para dağıtıldığını da diğer delegelerin konuşmalarından duydum."

Batman delegelerinin çoğunluğunun Ankara'ya gelmeden önce Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkça söylediklerini aktaran Özkanat, Yaşar'ın delegelere yaptığı baskı sonucunda bu delegelerin fikir değiştirerek Özel lehine oy kullanmaya ikna edildiklerini anlattı.

- "TEK SUÇUM, KURULTAY ZAMANINDA KENDİ ÖZGÜR İRADEMLE OY KULLANMAK"

Baskılara karşı direndiğini ve Kılıçdaroğlu'na oy verdiğini belirten Özkanat, ifadesine şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'na oy verdiğimi bildikleri için bir hafta önce Batman CHP İl Başkan Yardımcılığı görevimden benim isteğim dışında usulsüz bir şekilde uzaklaştırıldım. Ayrıca 11 Mart'ta CHP Yüksek Disiplin Kurulu Kararı ile 'kesin çıkarma cezası' ile cezalandırıldım. Bu ihraç yazısının altında Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'in ıslak imzaları vardı. Ben partiden ihraç edilmeyi gerektirecek herhangi bir suç işlemedim. Tek suçum, kurultay zamanında kendi özgür irademle oy kullanmak istememdir.

Ben oyumu Kılıçdaroğlu'na verdim. Bu nedenle beni CHP Batman il yönetiminden ve CHP parti üyeliğinden ihraç ettiler. Bu ihraç kararı tamamen haksız ve usulsüz bir işlemdir. Kılıçdaroğlu'nun televizyondaki bir konuşmasında bu şaibe konusuna değindi. Daha sonra kurultaydaki usulsüzlüklere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını basından duydum. Cumhuriyet Halk Partisinin 38. Olağan Kurultayına şaibe karıştığından dolayı kurultayın iptal edilmesini talep ediyorum."

Özkanat, Ankara 40. Asliye Ceza Mahkemesine kurultayın iptali için dava açtığını da sözlerine ekledi.