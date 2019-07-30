CHP'li belediyelerde eş-dost-akraba atamalarına ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı.

Aydın'ın Efeler ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'da ilk icraat olarak akraba kıyağı yaptı. Başkan Atay kardeşini Sağlık İşleri Müdürü olarak atadı. Belediyenin resmi internet sitesinde yer alan Teşkilat Şeması'nda belediye başkanının kardeşi Eralp Atay, Sağlık İşleri Müdürü olarak görünüyor.

Teşkilat Şeması'nın altında da belediye başkanı Atay'ın imzası yer alıyor. Eralp Atay'ın atama öncesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü Hekimliği yaptığı öğrenildi.

LİYAKATE BAKMIYORLAR

AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağatay Gülaştı "CHP'li belediyelerin müdürlükler veya danışmanlıklarına yetkinlik, ehliyet, liyakat yerine kardeş, çocuk ve hısımlık ilişkilerine bakarak görevlendirme yapmaları tüm kamuoyunu üzmektedir. Toplumda yaşayan herkese eşit şans verilmeli ve nefsi davranılmadan objektif değerlendirmeler yapılarak yetki ve görevlendirmeler yapılmalıdır" dedi.

KILIÇDAROĞLU NAMUS SÖZÜ VERMİŞTİ

Yerel seçimleri öncesi CHP'nin aldığı belediyelerde hiçbir işçinin işine son vermeyecekleri sözünü veren CHP lideri KEmal Kılıçdaroğlu'nun "Ben, bütün işçilere namus sözü ve garanti veriyorum. Eğer kazandığımız bir belediyede, belediye başkanı haksız yere bir işçinin işine son verirse, gelecek beni bulacak. Ben onun eski işinde çalışma ortamını ona yaratacağım" sözleri havda kaldı. Kılıçdaroğlu CHP'nin Afyonkarahisar'da yaptığı iki günlük yerel yönetimler toplantısında belediye başkanlarına "Kimsenin ekmeğiyle oynamamaları, kendisinden bile gelse belediye kadrolarına atamalarında torpil yapmamaları" konusunda uyarılarda bulunmuştu. Gerek seçim kampanyası sürecinde gerekse de seçimlerden sonra belediye başkanlarına yönelik atamalar ve işe alımlarda torpil yapmamaları, işçilerin ekmeğiyle oynamamaları uyarılarında bulunan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine rağmen pek çok CHP'li belediyede işçi kıyımı ve sendika baskısı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'nun talimatlarına rağmen CHP'li başkanların uyarıları dikkate almamaları üzerine CHP koordinasyon merkezi oluşturdu.

(Sabah)