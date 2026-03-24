CHP'li Emir ve Özel'den 150 bin liralık tazminat! Bakan Gürlek, AFAD'a bağışladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakkında ortaya atılan asılsız iddialar nedeniyle CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Grup Başkanvekili Murat Emir hakkında dava açmıştı. İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesi iki davanın birleştirilmesine karar vermişti.

BAKAN GÜRLEK, ÖZEL VE EMİR'DEN KAZANDIĞI 150 BİN LİRALIK TAZMİNATI AFAD'A BAĞIŞLADI

Mahkeme, birleştirilen dosya kapsamında hem CHP Genel Başkanı Özel hem de Grup Başkanvekili Emir hakkında toplam 150 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kayıtlara göre ödemenin tamamı CHP Genel Merkezi tarafından yapıldı. Bakan Gürlek kendisine ödenen tazminat tutarı olan 150 bin lirayı AFAD'a bağışladı.