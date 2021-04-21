CHP'li Engin Altay'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit: Sonu Menderes'e benzemesin

21 Nisan 2021 Çarşamba 02:21 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 02:28

Aralarında CHP'li isimlerin de bulunduğu 104 emekli amirain darbe imalı bildirisi gündemdeki yerini korurken CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a skandal bir tehdit geldi.



CHP Grupbaşkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hadsizce tehdit etti.

Altay, Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamasında, darbecilerce idam edilen merhum Adnan Menderese atıfta bulunarak, 'Sonu benzemesin' dedi.

İşte Altay'ın o skandal sözleri...

Rahmetli Menderes de bir dönem bu dinci odaklara pek yüz vermişti, taviz vermişti ve onlar o kadar ileri gitmişlerdi ki Menderes'ten aldıkları güç ve yüzle. Menderes sonra ne yapmak zorunda kaldı? Atatürk'ü Koruma Kanunu'nu yapmak zorunda kaldı. Umarım Erdoğan'ın da sonu benzemesin.