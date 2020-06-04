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CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven'le Musa Farizoğulları'nın milletvekilliği düştü

CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Leyla Güven'le Musa Farisoğulları'nın milletvekilliği düştü. Karar Genel Kurul'da okundu

04 Haziran 2020 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 15:42
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Haklarında kesinleşmiş yargı kararları olduğu gerekçesiyle; CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP İstanbul Milletvekili Musa Farisoğulları’nın milletvekilliği düşürüldü  

Söz konusu isimlerin milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulu'nda okunacak. KCK Ana Davası’nda yargılanan HDP milletvekilleri Leyla Güven, Musa Farisoğulları verilen hapis cezaları Yargıtay tarafından 24 Eylül 2019’da onanmıştı.

BERBEROĞLU MİT TIRLARINDAN

CHP'li Berberoğlu ise MİT TIR’ları görüntülerini Can Dündar'a ilettiği gerekçesiyle 5 yıl 10 ay hapis cezasını almış ve bu ceza Yargıtay tarafından onanmıştı. Milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine de karar verilmişti.

Berberoğlu ile Güven ve Farisoğulları hakkındaki yargı kararları TBMM bekletiliyordu.

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