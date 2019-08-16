CHP'li Erdek Belediyesinde çöp dağları oluştu

Balıkesir'in Erdek ilçesinde tatilini geçiren vatandaşlar CHP'li Erdek Belediyesi'ne tepki gösterdi. İlçe merkezinde ve ilçeye bağlı kırsal tatil bölgelerinde çöp toplama görevini yerine getiremeyen belediyeye büyük tepki var. Kapıdağ Yarımadası'nın doğal güzelliklerini görmek için gelen turistlerin konteynırlardan taşmış çöp dağları ile karşılaşması tepkiyi de beraberinde getirirken, başkanlık makamı ise sessizliğini koruyor.