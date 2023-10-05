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CHP'li Eren Erdem troll ağını deşifre etti: Onlarca hesabım var

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partideki troll ağını açıkça deşifre etti. Sosyal medyada algı operasyonu yaptığını itiraf eden Erdem, 'Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram sayfam var. Benim işim bu' ifadelerini kullandı.

5 Ekim 2023 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
CHP'li Eren Erdem troll ağını deşifre etti: Onlarca hesabım var
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Seçimler bitti, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nde kavga bir türlü bitmedi. CHP'nin Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden biriydi.

Hem seçim döneminde hem de seçim sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarını çok sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun görevine devam etmesine yönelik mesajlar verdi.

Tv100'e açıklama yapan Erdem, CHP'deki troll ağını açık açık itiraf etti. Onlarca gizli sosyal medya hesabının olduğunu ve bu hesaplar aracılığıyla sosyal medyada algı operasyonu yaptığını kabul etti.

Savunma olarak da 'dezenformasyonla mücadele' dedi.

Erdem, "Onlarca Facebook, TikTok ve Instagram sayfam var. Bunları aldık, seçime doğru dezenformasyona karşı bu hesaplardan doğru bilgi yayacağız. Benim işim bu, ben dezenformasyonla mücadele etmek için kullanıyorum" diyerek CHP'deki troll hesapların kullanımını açık açık kabul etti.

Öte yandan Eren Erdem'in Haber 2024 diye bir X hesabını da üyelere mesaj attığı ve 'takip edin' talimatı verdiği iddia edildi. Bunun üzerine Eren Erdem, "Haber 2024 sayfası CHP'ye dair haber paylaşmıyor. Bunların amacı dezenformasyonlara karşı doğru bilgiyi sağlamak" diyerek konuyu geçiştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan Eren Erdem, Ekrem İmamoğlu'nun gizli zoom toplantısının sızdırılmasını da değerlendirdi.

Gündemi sarsan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevi bırakmasına yönelik baskı yapılmasının konuşulduğu toplantıyı, Eren Erdem'in sızdırdığı iddia edilmişti.

Söylentiler karşısında aylar sonra suskunluğunu bozan Erdem, "Zoom toplantısının sızdırılması konusunda sürekli suçlanıyorum, bizim yaptığımıza dair bir algı yayılıyor ama bunu iddia eden herkese dava açtım, bu bir iftiradır. Eğer bu toplantıdan haberim olsaydı bunu gizlice sızdırmazdım, açıktan yayınlardım" dedi. Gizli darbe toplantısını doğru bulmadığını da söyleyen Eren Erdem, "Bir belediye başkanının başkanlığında parti meclisi üyelerinin toplantı yapmasını doğru bulmuyorum" ifadelerine yer verdi.

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