14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde alınan hezimetin ardından partisi tarafından hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'istifa' çağrılarına kulak tıkayıp 'göreve devam' mesajı verdi. Partide değişim tartışmaları sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazeteci Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalında, 'seçimi neden kaybettiklerine ilişkin' kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.

"Kılıçdaroğlu doktrini kendisini sürdürmelidir"

Seçimlerden önce yaptırdıkları anketlerde en az yüzde 60 oy aldıklarını belirten Erdem, "CHP, bugün kazandığı mevzii terk etmemelidir. Kılıçdaroğlu gitse bile, bıraksa bile 'Kılıçdaroğlu doktrini' kendisini sürdürmelidir" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN ÇOK GÜÇLÜ BİR SİYASET YAPMA ŞEKLİ VAR"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sadık bir planı ve güçlü bir siyaset anlayışı olduğunu belirten Erdem, "Bizim de ihtiyacımız bu" dedi.

"İktidar yolculuğu büyük kadroların, büyük planların eseridir." diyen Erdem, "Erdoğan'ı başarılı kılan budur." ifadelerini kullandı.