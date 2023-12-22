CHP'li Eren Erdem'den fondaş Halk TV itirafı: 2 milyonluk ödeneği...

CHP'de sular bir türlü durulmadı. Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilginin ardından faturayı MYK ve Halk TV'ye yazdı. Tek taraflı olarak tüm protokolleri askıya aldı. Ancak genel başkanlığı Özgür Özel'e kaptırınca fondaş Halk TV ile bir kez daha ilişkiler yumuşadı. Kılıçdaroğlu döneminde medya sorumlusu olan Eren Erdem ise Halk TV'ye her ay yapılan ödemeyi açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kriz de kavga da bitmedi. Seçimlerin ardından parti içinde başlayan değişim taleplerini ise duymazdan geldi. 13 seçim kaybetmesine rağmen yenilginin suçunu kendine değil çevresindekilere kesti. MYK'yı değiştirdi, bir zamanlar fonladığı yandaş medyasını da hedef seçti.

Seçimlerin ardından medya sorumluluğunu üstlenen Eren Erdem aracılığıyla CHP'nin Halk TV ile yaptığı tüm protokoller tek taraflı olarak iptal edildi. CHP'li Erdem, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında "Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi; 01.01.2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir" ifadelerine yer verdi.

Her fırsatta bağımsız medya vurgusu yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini eleştiren Halk TV'ye yönelik hamlesi gerçek yüzünü gösterdi. CHP'deki kurultayın ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Özgür Özel gelince de işler değişti. Fondaş Halk TV ile ilişkiler eski haline geldi. Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Eren Erdem, paylaştığı bir videoda Halk TV'ye yapılan ödemeleri itiraf etti.

HALK TV'YE YAPILAN ÖDEMEYİ İTİRAF ETTİ

Fondaş Halk TV ile ilişkiler eski haline geldi. Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Eren Erdem, paylaştığı bir videoda Halk TV'ye yapılan ödemeleri itiraf etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakın destekçilerinden Eren Erdem, CHP'nin Halk TV'ye aylık 2 milyon TL ödediğini söyledi. "Halk TV'nin aylık 2 milyonluk ödeneğini kestim, partimi 5 ayda 10 milyon TL kâra geçirdim. Hem para harcamadım hem 10 milyon lira kâra geçirdim. Özgür Karabat hepsini biliyor, hepsi defterlerde kayıtlı" dedi.