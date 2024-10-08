Geçtiğimiz günlerde İstiklal Marşı'nın yasaklandığı CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde şimdi de terör propagandasıyla gündeme geldi. CHP'nin DEM Parti ile kent uzlaşısı yaptığı Esenyurt Belediyesi'nin konserine katılan bir grup, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı.

CHP'Lİ BELEDİYENİN KONSERİ TERÖR PROPAGANDASINA SAHNE OLDU

CHP'nin DEM Parti ile kent uzlaşısı yaptığı Esenyurt Belediyesi'nde ardı ardına skandallar yaşandı. Belediyenin düzenlediği Kardeş Kültürler Festivali'nde terör suçlusu Rojda Şenses sahne aldı. Konsere katılan bir grup, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak terör propagandası yaptı.

TERÖR SUÇLUSUNA KONSER VERDİRDİLER

Geçtiğimiz günlerde belediye tarafından düzenlenen konsere "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses'in de katılması tepki topladı.

Şarkıcı Rojda Şenses 2009 yılında Diyarbakır'da katıldığı festivalde söylediği Kürtçe şarkı ile 'Terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. CHP'li Esenyurt Belediyesi daha öncede PKK futbol turnuvasıyla gündeme gelmişti. Terör örgütü propagandası yapılan futbol turnuvası nedeniyle 3 kişi tutuklanmıştı.

BEBEK KATİLİ İÇİN SLOGAN ATTILAR

CHP-DEM ortaklığındaki Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Rojda Şenses konserine katılan bir grubun ise terör örgütü lehine sloganlar attığı ortaya çıktı. Zafer işareti yapan grup terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attı. Kayda alınan ve sosyal medyada hızla yayılan görüntülere tepki yağdı.

TERÖR SUÇLUSUNA ÖVGÜLER DİZDİ

CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer ise konserin ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada, terör suçlusu Rojda Şenses'e övgüler yağdırdı. Özer, "Rojda konserinde tarihi anlar yaşandı. Dün akşam, Kardeş Kültürler Festivali'mizde ağırladığımız kıymetli sanatçımız Rojda Şenses ile Esenyurt tarihinde bir izleyici rekoru kırıldı! Sahnedeki muhteşem performansı ve yüksek enerjisiyle herkesi kendine hayran bırakarak Esenyurt'umuza unutulmaz anlar yaşatan Rojda'ya ve meydanları hıncahınç dolduran halkımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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