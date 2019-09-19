26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6945
  • 6,3098
  • 275.17
  • 100857
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li eski başkan kan vermeye hazırlanırken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Eski CHP Kırşehir İl Başkanı Şeref Karaosmanoğlu, tahlil için gittiği aile sağlığı merkezinde kan vermeye hazırlandığı sırada kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir süredir sol kolunda ağrı hisseden 48 yaşındaki Karaosmanoğlu, kan tahlili için kent merkezindeki bir aile sağlığı merkezine gitti.

Kan vermeye hazırlandığı sırada fenalaşan Karaosmanoğlu'na ilk müdahaleyi, buradaki sağlık ekibi yaptı. Karaosmanoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Karaosmanoğlu için CHP Kırşehir İl Başkanlığı önünde tören düzenlendi.

Karaosmanoğlu'nun cenazesi, daha sonra Ahi Evran Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Kırşehir milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, CHP Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan ve çok sayıda kişi katıldı.

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan gazilerle buluştu

Başkan Erdoğan gazilerle buluştu

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Meteoroloji'den korkutan iddiayla ilgili açıklama

Meteoroloji'den korkutan iddiayla ilgili açıklama

Süleyman Atlı 57 kiloda finale yükseldi

Süleyman Atlı 57 kiloda finale yükseldi

İstanbul'da eski koca dehşeti! Önce bıçakladı, sonra yağ ile yaktı

İstanbul'da eski koca dehşeti! Önce bıçakladı, sonra yağ ile yaktı

MHP Lideri Bahçeli'den çok sert 'terör' mesajı

MHP Lideri Bahçeli'den çok sert 'terör' mesajı

'Rumeli'den gelen göçmenlerle sınai-iktisadi yapı değişmiştir'

'Rumeli'den gelen göçmenlerle sınai-iktisadi yapı değişmiştir'

Bayraktar, TEKNOFEST'i ilk 2 günde ziyaret eden kişi sayısını açıkladı

Bayraktar, TEKNOFEST'i ilk 2 günde ziyaret eden kişi sayısını açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Hayrete düşüren olay! Hastaneye kafasında boynuzla geldi

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

Çorum'a bile leblebi gönderiliyor! İşte o ilçemiz

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA