CHP'li Fikri Sağlar'ın skandal sözlerine art arda tepkiler

31 Aralık 2020 Perşembe 10:59 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 11:05

CHP'li Fikri Sağlar'ın bir televizyon programında başörtülülere karşı ayrımcılık ve nefret söyleminde bulunarak "Türbanlı bir hakimin benim haklarımı koruyacağı konusunda kuşkum var." sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyerek devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başörtüsü ve kılık kıyafet üzerinden yapılan her tür ayrımcılık, barbar ve müptedi bir zihniyetin tezahürüdür. Kadınların temel bir insan hakkını köhne irtica söylemleriyle baskılamaya çalışmak gericiliktir, ayrımcılıktır, ırkçılıktır. Türkiye bu zihniyete geçit vermeyecektir." sözleriyle eleştirdi.

TAM BİR BÖLÜCÜLÜK ÖRNEĞİ

AK Parti Sözcüsü Çelik ise Sağlar'ın sözlerinin tam bir bölücülük örneği olduğunu dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz. CHP'li Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek 'ideolojiktir' ve 'militanca'dır. Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir. Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hâlâ topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır. Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor. Utanç verici olan bu özgürlük ve inanç düşmanlığı, bazı dönemler kamufle edilmeye çalışılsa da çok geçmeden yeniden gün yüzüne çıkıyor.



'TOPLUM ÜZERİNDE BASKI KURMAYA ÇALIŞMAK BARBARLIKTIR'

Çelik, barbarların tarih boyunca sadece şehirlere, insanlara ve kültürel miraslara saldırmadığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünceye, inanca ve özgürlüklere de saldırdı, yok etmeye çalıştılar. Dayatarak, ötekileştirerek ve reddederek, toplum üzerinde baskı kurmaya çalışmak, barbarlıktır. Barbarlık pusuda bekliyor. CHP'li Sağlar'ın kadınları, rencide eden ve giyim tarzına göre yargılayan nefret dolu açıklaması, bugünün CHP'sinde halen bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşanmadığını göstermektedir. Demek ki 2021 yılında da faşizmle mücadeleye devam edeceğiz. Bu zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyenler fırsat kolluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü demokratikleşme iradesi sayesinde, 'başörtüsü yasağı' denilen barbarlık, tarihin mezarlığına gömülmüştür. Faşist zihniyetin o utanç verici yasakları yeniden milletimize dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Başörtülü-başörtüsüz ayrımı yapmadan ve her türlü ayrımcılığı reddederek ülkemizin tüm kadın fertlerini saygıyla selamlıyor, kadınlarımızın özgürlüklerinin her zeminde takipçisi olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bu vesileyle tüm kadın hukukçularımıza saygılarımızı sunuyoruz."