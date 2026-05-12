  CHP'li Germencik Belediyesine soruşturma: 3 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

CHP'li Germencik Belediyesine soruşturma: 3 şüpheli gözaltına alındı

Aydın'da CHP'li Germencik Belediyesine yönelik yürütülen 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA12 Mayıs 2026 Salı 13:24 - Güncelleme:
Germencik Cumhuriyet Başsavcılığınca belediyeye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekiplerince önceki Fen İşleri Müdürü A.A, aynı birimde çalışanlar S.A. ve M.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- "KAMU YARARI GÖZETİLEREK ALINAN KARARLAR"

Öte yandan, Germencik Belediyesinden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Mesudiye Mahallesinde doğal gaz altyapı çalışmasının ardından yolun bozulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fen İşleri Müdürlüğümüzce acil müdahale kararı alınmıştır. Yapılan teknik değerlendirmelerde normal ihale sürecinin en az iki ay süreceği, bu süre boyunca kamu güvenliği ve ulaşım açısından mağduriyetin büyüyeceği öngörülerek acil bir eylem planı oluşturulmuştur. Kamu yararı gözetilerek, vatandaşlarımızın can güvenliği ve ulaşım hakkı çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından doğrudan temin yöntemiyle yol kısa sürede yapılarak yeniden ulaşıma açılmıştır. Yargı sürecine olan saygımız tamdır. Ancak kamu yararı gözetilerek alınan kararların, tüm yönleriyle ve dönemin olağanüstü şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz

  • CHPli Germencik Belediyesi
  • ihale fesadı
  • şüpheliler gözaltında

