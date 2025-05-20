İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üçüncü dalga operasyonunda Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin gözaltına alındı.
İBB'ye üçüncü dalga operasyon! Daire başkanı dahil 22 kişi gözaltında...
İBB'DEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI İZMİR'E SIÇRADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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Gözaltı kararı verilen isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. yöneticileri ile İzmir Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin de yer aldı.
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