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  • CHP'li Gülin gözaltında... İBB'deki yolsuzluk İzmir'e sıçradı
Güncel

CHP'li Gülin gözaltında... İBB'deki yolsuzluk İzmir'e sıçradı

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin'in de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

IHA20 Mayıs 2025 Salı 15:00 - Güncelleme:
CHP'li Gülin gözaltında... İBB'deki yolsuzluk İzmir'e sıçradı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında üçüncü dalga operasyonunda Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin gözaltına alındı.

İBB'ye üçüncü dalga operasyon! Daire başkanı dahil 22 kişi gözaltında...

İBB'DEKİ YOLSUZLUK SORUŞTURMASI İZMİR'E SIÇRADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Gözaltı kararı verilen isimler arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. yöneticileri ile İzmir Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin de yer aldı.

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