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  • CHP'li Gülizar Biçer Karaca, danışmanının maaşına çöktü, ödüllendirildi
Güncel

CHP'li Gülizar Biçer Karaca, danışmanının maaşına çöktü, ödüllendirildi

CHP'li Gülizar Biçer Karaca, 'danışmanının maaşına el koydu' haberini ne yalanladı, ne dava açtı. CHP de soruşturmadı, aksine TBMM Başkanvekili yaptı.

Akşam Gazetesi8 Haziran 2023 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
CHP'li Gülizar Biçer Karaca, danışmanının maaşına çöktü, ödüllendirildi
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Parti yönetiminde iken danışmanını şoför kadrosunda gösterip, maaşına el koyduğu iddia edilen Gülizar Biçer Karaca, yeni dönemde CHP'nin Meclis başkanvekilliği ile ödüllendirildi.

BÖYLE SAVUNMUŞTU: HERKES AYNISINI YAPIYOR

CHP'nin Meclis Başkan vekili olarak seçilen Gülizar Biçer Karaca'nın, insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı da olduğu dönemde, danışman kadrosunda bulunan Mahir Yavuz Yılmaz'ı şoförü varken, şoför kadrosunda işe başlattığı, 14 bin 500 TL'lik maaşından ise sadece 5 bin TL ödediği iddia edilmişti. Karaca ile ilgili iddiaları gündeme getiren Denizli Ekspres yazarı Kadriye Sözeri, konuyla ilgili AKŞAM'a konuştu. Sözer, "Karaca, önceki dönem milletvekilliği sırasında, Yılmaz'ı danışman olarak çalıştırdı. Yılmaz'ı şoförü olduğu halde TBMM'deki kadrosunda şoför olarak gösterdi. Ancak şoför olarak çalıştırdığı kişinin 14 bin 500 lira aldığı maaşı bankadan çektirerek, 5 bin lirasını asıl kadrolu ama danışmanım dediği kişiye, 5 bin lirasını şoförüne verdi, geriye kalan parayı da kendisine aldı" dedi.

BİR DE MOBBİNG UYGULADI

Sözeri, Karaca'nın o dönem CHP'de insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı olduğunu da hatırlatarak, "Yıllarca danışmanım dediği kişiye mobbing uyguladığı, Denizli'de kaldığı zamanlarda danışmanını avukatlık bürosunda çalıştırmak için zorladığı da sıkça konuşuldu" dedi. Sözeri, "Belgeye dayalı haberimle ilgili Karaca'dan herhangi bir dönüş olmadı. Dava da açılmadı. Bize gelen bilgilere göre Karaca yakın çevresine 'bütün milletvekilleri aynı şeyi yapıyor' da demiş. Diğer vekiller böyle çalışıyorsa, CHP'de insan haklarından sorumlu genel başkan yardımcısının da aynı şekilde çalışması mı gerekir? O zaman yıllarca neden o görevi yaptı?" diye sordu. Sözeri, "Kendi danışmanının maaşına göz diken Karaca, CHP'de, 'İnsan Haklarından Sorumlu' genel başkan yardımcılığı yaptı. Karaca'nın yaptığı bu görev, kendi çalışanının hakkını vermezken, ülkenin hakkını nasıl koruyacak diye düşündürdü. Bir de Karaca'nın TBMM'de CHP'nin başkanvekili olmasını abesle karşılıyorum" diye konuştu.

  • Gülizar Biçer Karaca
  • maaş

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