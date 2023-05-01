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  • CHP'li Gürsel Tekin dini bilgilere yeni boyut getirdi! ''Alevilik çok kıymetli bir dindir''
Güncel

CHP'li Gürsel Tekin dini bilgilere yeni boyut getirdi! ''Alevilik çok kıymetli bir dindir''

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 'Alevilik' başlıklı videosuyla tepki çeken 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunacağım derken dini bilgilere yeni boyut getirdi. Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, 'Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz.' diye konuştu.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 12:25 - Güncelleme:
CHP'li Gürsel Tekin dini bilgilere yeni boyut getirdi! ''Alevilik çok kıymetli bir dindir''
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Geçtiğimiz günlerde mezhepleri siyasi propaganda haline getiren CHP'de dini bilgiler baştan yazılıyor. Habertürk'te katıldığı bir programda konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada tepki çeken 'Alevi' başlıklı videosu üzerine konuştu. Türkiye'nin yıllar evvel rafa kaldırdığı mezhep tartışmalarına yeni boyut getiren Gürsel Tekin, "Ben sayın Kılıçdaroğlu'nu gerçekten tanımanızı isterim. Böyle bir insana bu suçlamalar olur mu?" ifadeleriyle yaptığı paylaşımdan ötürü eleştirilen Kılıçdaroğlu'nu savundu.

"İNANCINIZI SEÇEBİLİYOR MUSUNUZ"

"İnancını kim seçebilir, ananızı babanızı seçebiliyor musunuz?" Dilinizi inancınızı seçebiliyor musunuz?" şeklinde açıklamalarıyla Aleviliği bir din olarak ilan eden Tekin, "Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz." ifadelerini kullandı.

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