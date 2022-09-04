İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2022 Pazartesi / 9 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2317
  • EURO
    18,1059
  • ALTIN
    1003.41
  • BIST100
    3345.12
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Gürsel Tekin'den skandal sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir
Güncel

CHP'li Gürsel Tekin'den skandal sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, iktidara geldiklerinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'ye bakanlık vereceklerini söyledi.

4 Eylül 2022 Pazar 19:21 - Güncelleme:
ABONE OL

Gürsel Tekin, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Sunucu, Tekin'e "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Tekin soruya TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini örnek vererek cevap verdi.

HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü savunan CHP'li Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.