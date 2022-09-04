CHP'li Gürsel Tekin'den skandal sözler: HDP'ye bakanlık verilebilir

Gürsel Tekin, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

Sunucu, Tekin'e "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusunu yöneltti.

Tekin soruya TBMM'de başkan vekillerinin her partiden seçildiğini örnek vererek cevap verdi.

HDP'ye bakanlık vermemenin milli iradeye ters düştüğünü savunan CHP'li Tekin, "HDP'li başkana elimizi kaldırıyor muyuz? Buna genel başkanlar dahil. 'Sayın başkanım söz hakkı istiyorum' Şimdi bunu hak sayacaksınız ama bu ülkeyi yönetmek için bu kabul olmaz... O zaman seçime sokmayın kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? O zaman milli irade nerede kaldı. Bu seçmen yarın nasıl oy verecek kendi partisine. Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir." diye konuştu.