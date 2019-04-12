CHP'li Hasan Akgün'den skandal hareket: Çocuğu malzeme yaptı
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ilçedeki şaibeyle ilgili bir basın toplantısı yaptı. Akgün, daha oyun çağındaki bir çocuğu basının karşısına çıkararak, iddiaları çürütmeye çalıştı. Basın açıklamasına küçük çocuğun malzeme yapılması tepki topladı.
31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan usulsüzlüğün ardından CHP'deki panik havası devam ediyor. Son olrak Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, hayali seçmen iddialarına yanıt vermek için düzenlediği basın toplantısında büyük bir skandala imza attı.
ÇOCUĞU MALZEME YAPTI
CHP'li başkan Akgün, hayali seçmen iddialarını çürütmek için basın mensuplarının karşısına çıktığından yanında 8-9 yaşlarında Atilla isimli çocuk da vardı. Oldukça gergin ve sıkıldığı her halinden belli olan çocuğu seçim malzemesi yapan CHP'li Başkan Akgün'ün bu tavrı büyük tepki topladı.
(Sabah)
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