18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,736
  • 6,4658
  • 238.287
  • 96.073
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li Hasan Akgün'den skandal hareket: Çocuğu malzeme yaptı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ilçedeki şaibeyle ilgili bir basın toplantısı yaptı. Akgün, daha oyun çağındaki bir çocuğu basının karşısına çıkararak, iddiaları çürütmeye çalıştı. Basın açıklamasına küçük çocuğun malzeme yapılması tepki topladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan usulsüzlüğün ardından CHP'deki panik havası devam ediyor. Son olrak Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, hayali seçmen iddialarına yanıt vermek için düzenlediği basın toplantısında büyük bir skandala imza attı.

ÇOCUĞU MALZEME YAPTI

CHP'li başkan Akgün, hayali seçmen iddialarını çürütmek için basın mensuplarının karşısına çıktığından yanında 8-9 yaşlarında Atilla isimli çocuk da vardı. Oldukça gergin ve sıkıldığı her halinden belli olan çocuğu seçim malzemesi yapan CHP'li Başkan Akgün'ün bu tavrı büyük tepki topladı.

(Sabah)

 

İmamoğlu´ndan Uygur halk ozanı Heyit´e büyük ayıp

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

AB'den Sudan'da darbe yapan askeri konseye çağrı

AB'den Sudan'da darbe yapan askeri konseye çağrı

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

BMGK Sudan için toplanacak

BMGK Sudan için toplanacak

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

AND Pastel’de 0.59 Faiz Oranı

CHP'li Hasan Akgün'den skandal hareket

CHP'li Hasan Akgün'den skandal hareket

Türkiye bir ilki gerçekleştirdi

Türkiye bir ilki gerçekleştirdi

ABD'den 'Sudan' hamlesi

ABD'den 'Sudan' hamlesi

Türel, Tekin ve Böcek'e ispat çağrısı

Türel, Tekin ve Böcek'e ispat çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu´ndan Uygur halk ozanı Abdürehim Heyit´e büyük ayıp

İmamoğlu´ndan Uygur halk ozanı Abdürehim Heyit´e büyük ayıp

Saadet Partisi Genel Merkez binası tahliye ediliyor

Saadet Partisi Genel Merkez binası tahliye ediliyor

Büyükçekmece'deki seçmen skandalı

Büyükçekmece'deki seçmen skandalı

Ankara'da zehirlenen köpeklerden 7'si hayata tutundu

Ankara'da zehirlenen köpeklerden 7'si hayata tutundu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA