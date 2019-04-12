CHP'li Hasan Akgün'den skandal hareket: Çocuğu malzeme yaptı

31 Mart yerel seçimlerinde yaşanan usulsüzlüğün ardından CHP'deki panik havası devam ediyor. Son olrak Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, hayali seçmen iddialarına yanıt vermek için düzenlediği basın toplantısında büyük bir skandala imza attı.

ÇOCUĞU MALZEME YAPTI

CHP'li başkan Akgün, hayali seçmen iddialarını çürütmek için basın mensuplarının karşısına çıktığından yanında 8-9 yaşlarında Atilla isimli çocuk da vardı. Oldukça gergin ve sıkıldığı her halinden belli olan çocuğu seçim malzemesi yapan CHP'li Başkan Akgün'ün bu tavrı büyük tepki topladı.

(Sabah)