İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, kentteki trafik, ulaşım altyapısı ve yol sorununa ilişkin soru önergeleri verildi.

İBB Meclisi ekim ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te söz alan MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal, şehirdeki ulaşıma yönelik altyapı ve yol sorununa ilişkin soru önergesinde bulundu.

Hayal, İstanbul'un araç sayısındaki artış, nüfus yoğunluğu ve düzensiz kentleşmenin etkisiyle kara yolu altyapısı bakımından ciddi baskı altında olduğunu söyledi.

Trafik sorununu yalnızca raylı sistemlerle değil, aynı zamanda etkin kara yolu planlaması ve altyapı yatırımlarıyla çözmek gerektiğine dikkati çeken Hayal, İBB Başkanlığının 2019 seçim beyannamesinde yeni kavşak düzenlemeleri, trafik sıkışıklığını azaltacak viyadük ve köprü inşaatları, bağlantı yolları, mahalle içi yol düzenlemeleri gibi kara yolu yatırımlarını öncelikli hedefler arasında gösterdiğini aktardı.

Hayal, "Ancak son 5 yıllık dönemde İBB'nin ulaşıma ayırdığı bütçenin çok büyük bir kısmı raylı sistem projelerine yönlendirilmiş, kara yolu hizmetlerinde belirgin bir yavaşlama yaşandığı görülmüştür." dedi.

Şule Hayal, soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"2019-2025 döneminde İBB Başkanlık makamı, vadettiği kavşak, viyadük, köprü ve yeni yol projelerinden kaçını tamamlamıştır? Tamamlanan projelerin ilçelere ve kapasiteye göre dağılımı nedir? Aynı dönemde trafik yükünü azaltmak amacıyla planlanan yeni bağlantı yolları ve yol genişletme projeleri hangi güzergahlarda uygulanmış, hangi projeler askıya alınmıştır? İBB Başkanlık makamının artan araç sayısı ve kent içi yoğunluk karşısında kara yolu ulaşımına ilişkin orta ve uzun vadeli bir altyapı planı var mıdır? Varsa bu plan kamuoyuna sunulmuş mudur, uygulama takvimi nedir?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

İSTANBUL'DAKİ TRAFİK YOĞUNLUĞUNA İLİŞKİN ACİL EYLEM PLANI SORULDU

MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın da İstanbul'daki trafik sorununa ilişkin soru önergesi verdi.

İstanbul'un küresel ölçekte yapılan trafik yoğunluğu endekslerinde her yıl en üst sıralarda yer aldığını belirten Aşkın, bu durumun kentte yaşayan milyonlarca vatandaşın gündelik yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediğini kaydetti.

Trafikle mücadelede 110 noktada trafik sıkışıklığı analizine dayalı çözüm üretileceği, akıllı ulaşım sistemleri ve sinyalizasyon modernizasyonunun yapılacağı, yeni bağlantı yolları ve kavşaklarla trafiğin rahatlatılacağı vaadinde bulunulduğunu aktaran Aşkın, ancak aradan geçen sürede trafik yoğunluğunun azalmadığını, aksine kentteki araç sayısının ve bekleme sürelerinin daha da arttığını vurguladı.

Aşkın, soru önergesinde şunları kaydetti:

"2019-2025 döneminde trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla 110 noktada yapılacağı belirtilen trafik analizleri tamamlanmış mıdır? Bu çalışmalar neticesinde hangi yapısal müdahaleler gerçekleştirilmiştir? Şehir genelinde sinyalizasyon sistemi, modernizasyonu ne oranda tamamlanmıştır? Bu dönüşümün trafik akış hızına etkisi ölçülmüş müdür? İBB, İstanbul'daki trafik sıkışıklığını azaltmak için kısa, orta ve uzun vadeli stratejik bir plan oluşturmuş mudur? Varsa bu plan kamuoyuyla paylaşılmış mıdır? Artan trafik yoğunluğuna karşı İstanbul genelinde uygulanmak üzere hazırlanmış bir 'acil eylem planı' mevcut mudur? Varsa kapsamı, uygulama takvimi ve öncelikli müdahale bölgeleri nelerdir?"

Mecliste yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.