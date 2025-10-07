İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2025 Salı / 15 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7059
  • EURO
    48,6644
  • ALTIN
    5328.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li İBB'den tepki çeken valiz kararı... Artık ondan da ücret alınacak
Güncel

CHP'li İBB'den tepki çeken valiz kararı... Artık ondan da ücret alınacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, metrolarda birden fazla valizle seyahat edeceklerden ilave yolculuk ücreti alınacağını bildirdi.

AA7 Ekim 2025 Salı 16:54 - Güncelleme:
CHP'li İBB'den tepki çeken valiz kararı... Artık ondan da ücret alınacak
ABONE OL

Metro İstanbul, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, metroda valizle seyahat edilirken yolcuların konforu için bazı kuralların olduğu kaydedildi.

Yolcuların 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerinin istasyon ve araçlara alınmadığına değinilen açıklamada, kamping tipi büyük çantaların da valiz sayıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yanınızda en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası taşıyabilirsiniz. Birden fazla valizle giriş yapacak yolcularımız için ilave 1 yolculuk ücreti alınır. Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Metro İstanbul'un açıklamasına sert tepki göstererek kararı eleştirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Deprem anı güvenlik kamerasında: Yaşanan korku böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.