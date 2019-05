CHP'li İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

Her fırsatta "herkesi kucaklayacağım" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mafyavari tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait skandal görüntüleri ortaya çıktı.

GAZETECİYİ KORUMALARINA DÖVDÜRDÜ

Gün yüzüne çıkan görüntülerde sözde "hoşgörü" profilinden oldukça uzakta olduğu gözlerden kaçmayan Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir programda soru sormak isteyen gazetecinin elinden mikrofonu zorla aldırarak gazeteciyi korumalarına dövdürdüğü cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.