23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

CHP'li İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait skandal görüntüleri gün yüzüne çıktı. İmamoğlu'nun soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdüğü ortaya çıktı.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Her fırsatta "herkesi kucaklayacağım" diyen CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mafyavari tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu döneme ait skandal görüntüleri ortaya çıktı.
 
GAZETECİYİ KORUMALARINA DÖVDÜRDÜ
 
Gün yüzüne çıkan görüntülerde sözde "hoşgörü" profilinden oldukça uzakta olduğu gözlerden kaçmayan Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir programda soru sormak isteyen gazetecinin elinden mikrofonu zorla aldırarak gazeteciyi korumalarına dövdürdüğü cep telefonu kamerasına an be an yansıdı.
 

Metrobüste körük bölümündeki yer için kavga ettiler...O anlar kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı

Kafede pompalı tüfekle rastgele ateş açılması sonucu 10 kişi yaralandı

BAE limanında art arda patlamalar meydana geldi

BAE limanında art arda patlamalar meydana geldi

Netanyahu ek süre isteyecek

Netanyahu ek süre isteyecek

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

İstanbul’un yeni Seçim Kurulu Başkanı belli oldu

İstanbul’un yeni Seçim Kurulu Başkanı belli oldu

Ermeni asıllı Hristiyan Arthur, canlı yayında Müslüman oldu

Ermeni asıllı Hristiyan Arthur, canlı yayında Müslüman oldu

Döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama

Döviz kurundaki dalgalanmayla ilgili Bakan Albayrak'tan açıklama

Vahşetin arkasından miras çıktı

Vahşetin arkasından miras çıktı
 

POPÜLER HABERLER

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

İmamoğlu, soru soran gazeteciyi korumalarına dövdürdü

98 yaşındaki savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

98 yaşındaki savaş kahramanı, madalyalarından ayrılmıyor

Çin'in garip yüzü!

Çin'in garip yüzü!

Haftanın fotoğrafları

Haftanın fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA