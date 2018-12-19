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CHP'li İmamoğlu'nun ilk icraati spam mesaj göndermek oldu

CHP’nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığının açıklanmasından sonraki ilk icraati sabah saatlerinde İstanbullulara spam mesaj göndermek oldu.

  • Star.com.tr
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Adı bugüne kadar birçok skandala karışan ve CHP'liler tarafından bile tepkiyle karşılanan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ilk icraati adaylığının açıklamasından bir gün sonra İstanbullulara spam mesaj atması oldu. 

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