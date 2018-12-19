CHP'li İmamoğlu'nun ilk icraati spam mesaj göndermek oldu

Adı bugüne kadar birçok skandala karışan ve CHP'liler tarafından bile tepkiyle karşılanan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ilk icraati adaylığının açıklamasından bir gün sonra İstanbullulara spam mesaj atması oldu.