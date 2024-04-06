Bartın'ın Kurucaşile Belediyesi'nde 31 Mart 2024 seçimlerinde İlçenin AK Partili Belediye Başkan Adayı Hulisi Sayın 579 oy alırken, CHP'nin adayı Uğur Güneş rakibinden 54 oy fazla oy aldı. Ancak seçim sonuçlarına yapılan itiraz nedeniyle kesin sonuçlar açıklanmadı.

CHP'li Güneş henüz mazbatasını almadan belediye binasına adamlarıyla gelerek belediye başkanının odasına girmek istedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kapının kilitli olduğu gören Güneş, belediyede yazı işleri müdürvekilinde bulunan yedek anahtar ile, "Başkan artık benim" diyerek, halen görevde olan belediye başkanı Mehmet Zihni Sayın'ın odasına zorla girdi. Daha sonra kapının kilidi belediye başkanının haberi olmadan değiştirildi.

Belediye çalışanlarının gözü önünde henüz mazbatasını almadan belediye başkanının odasına giren adayın bu tavrı şaşkınlıkla karşılandı.

Makamda bulunan başkan mührü, özel eşyalar ve bazı dosyaların kaybolduğu tespit edilirken CHP'li Uğur Güneş hakkında soruşturma başlatıldı.