İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Nisan 2024 Cumartesi / 28 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0201
  • EURO
    34,8521
  • ALTIN
    2398.41
  • BIST100
    9618.83
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li isim pes dedirtti! Mazbatasını almadan makam odasının kilidini değiştirdi
Güncel

CHP'li isim pes dedirtti! Mazbatasını almadan makam odasının kilidini değiştirdi

Bartın'ın Kurucaşile Belediyesi'nde şaşkına çeviren bir olay yaşandı. CHP'li aday Uğur Güneş henüz mazbatasını almadan belediye başkanının makam odasının kapısını zorla açtırarak içeriye girdi. Çilingirle kapının kilidini değiştiren Güneş hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Yeni Şafak6 Nisan 2024 Cumartesi 14:48 - Güncelleme:
CHP'li isim pes dedirtti! Mazbatasını almadan makam odasının kilidini değiştirdi
ABONE OL

Bartın'ın Kurucaşile Belediyesi'nde 31 Mart 2024 seçimlerinde İlçenin AK Partili Belediye Başkan Adayı Hulisi Sayın 579 oy alırken, CHP'nin adayı Uğur Güneş rakibinden 54 oy fazla oy aldı. Ancak seçim sonuçlarına yapılan itiraz nedeniyle kesin sonuçlar açıklanmadı.

CHP'li Güneş henüz mazbatasını almadan belediye binasına adamlarıyla gelerek belediye başkanının odasına girmek istedi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Kapının kilitli olduğu gören Güneş, belediyede yazı işleri müdürvekilinde bulunan yedek anahtar ile, "Başkan artık benim" diyerek, halen görevde olan belediye başkanı Mehmet Zihni Sayın'ın odasına zorla girdi. Daha sonra kapının kilidi belediye başkanının haberi olmadan değiştirildi.

Belediye çalışanlarının gözü önünde henüz mazbatasını almadan belediye başkanının odasına giren adayın bu tavrı şaşkınlıkla karşılandı.

Makamda bulunan başkan mührü, özel eşyalar ve bazı dosyaların kaybolduğu tespit edilirken CHP'li Uğur Güneş hakkında soruşturma başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.