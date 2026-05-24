CHP'de mahkeme kararıyla Özgür Özel'in genel başkanlık görevinden uzaklaştırılmasının ardından parti içi kriz derinleşti. Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret eden milletvekilleri, görüşmenin ardından basın açıklaması yaptı. Eski CHP Milletvekili Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu'nun yaşanan manzaradan son derece üzgün olduğunu belirterek Parti Meclisi'nin bayram sonrası toplanacağı mesajını verdi.

KILÇDAROĞLU'NU KONUTUNDA ZİYARET EDEN VEKİLLER

CHP'li milletvekilleri Mahir Polat, Hüseyin Yıldız, Barış Bektaş, Sevda Erdan Kılıç ve Mustafa Adıgüzel ile Sarı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu konutunda ziyaret etti.

Sarı, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun üzgün olduğunu belirtti.

"103 YILLIK CHP'DE İLK DEFA BÖYLE BİR OLAY"

Yaşananları arzu etmediklerini ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Partinin içi çok harap, yaşananlar gerçekten üzücü. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Bunların yaşanmaması için azami çaba sarf etsek de maalesef başaramadık. Genel merkezdeki yöneticilerle diyalog kurulamadı ve ilk defa milletvekilleri partiden içeri giremedi. Aklıselim bir yol bulma isteğimiz gerçekleşmedi. Sayın Genel Başkan da bu manzaradan dolayı son derece üzgün."

PARTİ MECLİSİ BAYRAM SONRASI TOPLANIYOR

Sarı, yaşananların üzücü olduğunu, fakat ortada bir gereklilik bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu gereklilik çerçevesinde önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak, bir yol haritası belirleyecek ve bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek. Parti Meclisinin toplanması birinci önceliğimiz. Parti Meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Sayın Genel Başkan da bayramdan sonra genel merkeze gelecektir. Bu süreci de şimdilik genel merkeze gelmeden kendi ofisinde takip edecek, kendi ofisinde yönetecek."

"DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Bir gazetecinin, mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel ve beraberindeki milletvekilleriyle bir temas kurulup kurulmayacağına ilişkin sorusu üzerine Sarı, "Kurulabilir, niye kurulmasın? Biz farklı partilerden insanlar değiliz. Düşman değiliz. Önümüzdeki günler bayram. Bayram da bir fırsat bu süreçte. Kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz." yanıtını verdi.