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CHP'li isimden çarpıcı itiraf: Vizyon olarak koyuyoruz ama hiçbirini yapmıyoruz

Katıldığı bir programda CHP'nin seçmene bakış açısı ve yönetim anlayışını gözler önüne seren CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, çarpıcı itiraflarda bulundu. 35 yıldır vizyon olarak hiçbir şey yapmadıklarını söyleyen Anıl, '35 yıldır halk memnun. Aynı şeyleri vizyon olarak kataloğa koyuyoruz. Hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun.' dedi.

16 Mart 2023 Perşembe 01:12 - Güncelleme:
CHP'li isimden çarpıcı itiraf: Vizyon olarak koyuyoruz ama hiçbirini yapmıyoruz
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CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, partisinin yönetim anlayışına ve seçmenlerine bakış açısına dair itiraflarda bulundu.

CHP ZİHNİYETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Sunucunun "35 yıldır aynı vizyonu gösterip duruyorsunuz" eleştirisine cevap veren CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, partisinin yönetim anlayışını gözler önüne serdi.

"HİÇBİRİNİ YAPMIYORUZ"

CHP'li Anıl, "35 yıldır halk memnun. 35 yıldır aynı şeyleri vizyon olarak kataloğa koyuyoruz. Hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun. Halk bizi seçiyor, yapmadan kazanıyoruz." dedi.

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