CHP'li isimden çarpıcı itiraf: Vizyon olarak koyuyoruz ama hiçbirini yapmıyoruz

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, partisinin yönetim anlayışına ve seçmenlerine bakış açısına dair itiraflarda bulundu.
Sunucunun "35 yıldır aynı vizyonu gösterip duruyorsunuz" eleştirisine cevap veren CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, partisinin yönetim anlayışını gözler önüne serdi.
CHP'li Anıl, "35 yıldır halk memnun. 35 yıldır aynı şeyleri vizyon olarak kataloğa koyuyoruz. Hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun. Halk bizi seçiyor, yapmadan kazanıyoruz." dedi.
CHP'Lİ İSİMDEN ÇARPICI İTİRAF— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 15, 2023
��️"35 yıldır aynı vizyonu gösterip duruyorsunuz?"
��️CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl: "35 yıldır halk memnun. Aynı şeyleri koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun. Halk bizi seçiyor, yapmadan kazanıyoruz" pic.twitter.com/ygy289nDPe