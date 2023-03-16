CHP'li isimden çarpıcı itiraf: Vizyon olarak koyuyoruz ama hiçbirini yapmıyoruz

CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, partisinin yönetim anlayışına ve seçmenlerine bakış açısına dair itiraflarda bulundu.

CHP ZİHNİYETİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Sunucunun "35 yıldır aynı vizyonu gösterip duruyorsunuz" eleştirisine cevap veren CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, partisinin yönetim anlayışını gözler önüne serdi.

"HİÇBİRİNİ YAPMIYORUZ"

CHP'li Anıl, "35 yıldır halk memnun. 35 yıldır aynı şeyleri vizyon olarak kataloğa koyuyoruz. Hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun. Halk bizi seçiyor, yapmadan kazanıyoruz." dedi.