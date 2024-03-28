CHP'li isimden 'Kılıçdaroğlu' itirafı: İmamoğlu'nun önderliğinde kumpas kurduk

CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır, katıldığı bir canlı yayın programında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin dikkat çeken itiraflarda bulundu.

İMAMOĞLU ÖNDERLİĞİNDE KUMPAS İTİRAFI

Çakır, CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 2022 yılının kasım ayında Ekrem İmamoğlu öncülüğünde kumpas kurduklarını belirterek, vicdanen rahat olmadığını ve bu nedenle Kılıçdaroğlu'nun kendisinden helallik istediğini söyledi. Çakır "Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde 2022 Kasım ayında Kemal beye kumpas kurduk. O dönem Kemal bey için sosyal medyada kazanamayacak algısı başlatıldı." dedi.

CHP'li eski başkan İmamoğlu'nun İBB seçimini kaybetmesi durumunda da yol haritasının hazır olduğunu söyledi. Çakır "İmamoğlu seçimi kaybederse partisi de, logosu da hazır. CHP'yi basamak olarak kullanıyor." şeklinde konuştu.

"BENDE BİR SES KAYDI VAR..."

CHP Muş Gençlik Kolları eski Başkanı Erkan Çakır geçtiğimiz günde Akit Tv canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu. İmamoğlu'nun paranın gücüyle her şeyi yaptığını söyleyen Çakır, İmamoğlu'nun kendisinde bir ses kaydı olduğunu söyledi. Çakır "Bende bir ses kaydı var ben bunu ortaya çıkartırsam İmamoğlu oy bile alamaz. Avukat Ahmet Çakar bey burada şunu söyleyeyim bendeki ses kaydı savcılık bir kayıt değil. İmamoğlu'nun dayısının ses kaydı. Ben onu paylaşırsam kişi haklarına ihlalden suç duyurusunda bulunurlar bana, ben bunu paylaşırsam dava açarlar." şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NUN PARTİSİ VE LOGOSU HAZIR

CHP'li İBB Başkanı'nın çok tehlikeli biri olduğunu belirten Çakır, "ülke için tehlikelidir" ifadelerini kullandı. Çakır, İmamoğlu'nun yeni bir parti kurmak istediğini iddia ederek "partisi ve logosu bile hazır" dedi.