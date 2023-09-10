Seçimlerde alınan hezimet sonrasında partisi ve tabanı tarafından hedef tahtasına konan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine 'yöneltilen' istifa çağrılarını duymazdan gelerek, 'Koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

Millet İttifakı'nın diğer partileri ile CHP arasında da son günlerde krizler patlak verdi. İYİ Parti kanadı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı nedeniyle seçimin kaybedildiğini savunurken CHP kanadı ise bu iddialara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, yaşanan tartışmalara ve seçimi neden kaybettiklerine ilişkin kendisine TV 100 canlı yayınında yöneltilen soruya cevap verdi.

CHP'Lİ EREN ERDEM: KILIÇDAROĞLU'NUN PUTİN'Dİ ORBAN'DI



Erdem, seçimlerin yedi düvele karşı kaybedildiğini savunarak, hezimeti Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bağladı.

"Kemal Bey'in rakibi Recep Tayyip Erdoğan değil Putin'di, Orban'dı" diyen Erdem, "Kemal Bey yedi düvelle mücadele etti" diye konuştu.

Erdem açıklamasında şunları söyledi:

"Kemal Bey'in rakibi hazinenin tamamıydı, kamu kaynaklarıyla vergilerle ayakta duranlardı. Maalesef üzülerek söylüyorum karşımızda valiler, kaymakamlar, jandarma vardı. Toplumu manipüle eden bir organizasyon vardı."