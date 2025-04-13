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CHP'li isimden skandal sözler! Gazze için tekbir getiren vatandaşları aşağılamaya çalıştı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP'li Meclis üyesi Hasan Şencan, kentte 'Tekbir Cuması' etkinliği kapsamında Gazze için tekbir getirip eylem yapan vatandaş ve vakıfları skandal sözlerle hedef aldı.

HABER MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 08:12 - Güncelleme:
CHP'li isimden skandal sözler! Gazze için tekbir getiren vatandaşları aşağılamaya çalıştı
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Hasan Şencan, Gaziantep'te Gazze için eylem yapıp tekbir getiren vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını "Gaziantep'te gerici tarikat ve vakıfların eylemleri" diyerek aşağıladı.

Gazze destekçisi vatandaşların kuralları ihlal etmeden yaptığı ve müdahale gerektirmeyen kısa süreli eyleme "Ne bir polis müdahalesi, ne bir yasak vardı. Bu şehrin emekçileri sefalet ücreti için meydana indiğinde; TOMA'larla, binlerce polisle karşılaşıyor. Vatandaşlar arasında bu ayrımcılıktan dolayı susmuyoruz, korkmuyoruz." ifadeleriyle eleştirdi.

Şencan'ın sözleri büyük tepki çekti.

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Filistin Alimler Birliği, Gazze'deki direnişi selamlamak, sabrı kutlamak ve zulme karşı birlik mesajı vermek amacıyla Cuma gecesi saat 22.00'de tüm Müslümanları "Tekbir Cuması" etkinliğine davet etti. Filistin Alimler Birliği'nin Gazze için "Tekbir Cuması" çağrısıyla, yurdun dört bir yanından tekbir sesleri yükseldi.

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