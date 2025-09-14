İzmir genelinde etkisini sürdüren su krizi, kentteki altyapı sorunları nedeniyle daha da derinleşiyor.

Şebeke hattında meydana gelen arızalar yüzünden birçok mahallede içme suyu boşa akıyor ve su kayıpları ciddi boyutlara ulaşıyor. Bu sorunların yerlerden biri olan Bergama ilçesine bağlı Maltepe Mahallesi Kahraman Sokak'ta yaklaşık 15 gün önce meydana gelen su patlağı, halen onarılmadığı için tonlarca suyun boşa akmasına neden oluyor.

Sorunun çözümü için muhtarlık tarafından defalarca İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) dilekçe verilmesine rağmen şebeke hattının yenilenmediği belirtildi.

Mahalle sakinleri, uzun süredir aynı noktada meydana gelen patlaklardan bıktıklarını dile getirerek, altyapı hattının değiştirilmemesi nedeniyle boruların her hafta yeniden patladığını kaydetti.

"ÜSTÜN KÖRÜ TAMİR YAPILIYOR"

İZSU ekiplerinin yaptığı tamiratların ardından aynı yerin kısa süre içinde yeniden patladığını belirten vatandaşlar, "Her defasında üstün körü tamir yapılıyor. Sağlam bir işçilik yok. Çalışanlar bu konuda eğitimli değil. Bu yüzden patlaklar tekrar ediyor" diyerek tepki gösterdi.