İzmir Büyükşehir Belediyesince, 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin 3. ve 4. etap hak sahipleri, Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, projenin tamamlanmasına yönelik herhangi bir girişiminin olmadığını savundu.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, Tugay'ın sorunlarını dile getiren vatandaşları görmezden geldiğini ileri sürdü.

Tugay'dan, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılan evlerinin yapılmasını talep eden Uslu, "Yapılan her eleştiri İzmir'in eksiklerini görmenizi, sizin çok çalışmanızı sağlar ama ne yazık ki eksikleri görmek yerine bu eleştirileri kişisel olarak algılayıp mağduru oynuyorsunuz. Artık algı yaratmayı bırakıp çözüm içerikli açıklamalar yapmanızı bekliyoruz. İzmir'in sorunlarından en önemli parçası olan kentsel dönüşümün gelmiş olduğu noktada iki yıldır görevde olduğunuz süre içerisinde bir çivi dahi çakmadınız." ifadelerini kullandı.

"TARİH BEKLİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay'la kişisel bir sorunlarının olmadığını ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Bizim kimseyle kişisel bir problemimiz yok. Özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ile. Her açıklamanızda mağdur olduğunuzu dile getiriyorsunuz ama hiçbir zaman çözüm üretip 'ben bugün kentsel dönüşümü çözeceğim, şu tarihte yapımına başlayıp şu tarihte bitireceğim' diyemiyorsunuz. İki yıldır sadece işiniz algı yaratmak ve zaman kazanmak oldu. Lütfen bir sonraki açıklamanızda İzmir'in ve Türkiye'nin gündemine oturan Uzundere'deki kentsel dönüşümle ilgili ayakları yere basan, gerçekçi, çözüm odaklı bir adım atıp tarih vermenizi bekliyoruz."