25 Kasım 2025 Salı
  CHP'li İzmir'de kentsel dönüşüm fiyaskosu... Vatandaşlar isyan etti
CHP'li İzmir'de kentsel dönüşüm fiyaskosu... Vatandaşlar isyan etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yıllardır çözüme kavuşmaması üzerine mağdur olan hak sahipleri, kentteki siyasi parti temsilcilerini ziyaret edip kira desteğinin artması için destek istedi.

25 Kasım 2025 Salı 10:16
Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, kira destek bedellerinin günün koşullarına göre artırılması için İzmir'deki siyasi partileri ziyaret ederek destek talebinde bulunduklarını belirtti.

Artan kiralar karşısında mevcut 12 bin liralık kira desteğinin yetersiz kaldığını, bu rakamın 25 bin liraya çıkarılmasını istediklerini ifade eden Uslu, AK Parti, MHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, Büyük Birlik Partisi ve Vatan Partisi'ni ziyaret ettiklerini kaydetti.

Uslu, CHP'den randevu taleplerine dönüş olmadığına dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"CHP'nin yeni İzmir İl Başkanı'ndan randevu talep etmemize rağmen günlerdir dönüş yapılmadı. Hak sahipleri olarak bu tutumu, yıllardır çözülemeyen sorunlarımızın merkezinde yer alan bu işin baş mimarı olan CHP ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin bağlı olduğu siyasi partiden en azından dinleme nezaketi beklerdik ancak maalesef kapılar bize yine kapalı kaldı."

