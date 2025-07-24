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CHP'li İZSU'nun beceriksizliği Çeşme'yi vurdu! 7 saatlik su kesintileri başladı

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme'de, öngörülen su kesintileri başladı. Su kaynaklarında aylardır yaşanan azalma ve 'geliyorum' diyen krize CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir önlem almaması sonucu yarından itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecek.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
CHP'li İZSU'nun beceriksizliği Çeşme'yi vurdu! 7 saatlik su kesintileri başladı
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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma nedeniyle İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU) zorunlu su kesintisi uygulamasını hayata geçireceği belirtildi.

Çeşme'nin ana su kaynaklarından biri olan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına gerilediği aktarılan açıklamada, yaşanan kuraklık, azalan yağışlar ve yaz sezonunda artan nüfusun etkisiyle ilçedeki su ihtiyacının mevcut kaynaklarla karşılanmasında kritik bir noktaya gelindiği kaydedildi.

Bu kapsamda İZSU tarafından alınan kararla 25 Temmuz Cuma gününden itibaren her gün saat 23.00 ile 06.00 arasında Çeşme genelinde 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacağı ifade edildi.

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