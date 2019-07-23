CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama: Teröristlerin öldürülmesini kınadı
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa’nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım' dedi. Alenen terörü ve teröristleri koruyan açıklaması büyük tepkiye neden oldu.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir skandala daha imza attı.
Kaftancıoğlu, Paris'te öldürülen PKK'lı teröristleri savunarak "Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa'nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım" şeklindeki açıklamasıyla teröre alenen destek verdiğini ortaya koydu.
(A Haber)
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