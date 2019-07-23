CHP'li Kaftancıoğlu'ndan skandal açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir skandala daha imza attı.

Kaftancıoğlu, Paris'te öldürülen PKK'lı teröristleri savunarak "Ne olursa olsun siz 3 kadını Avrupa'nın merkezinde vahşice öldürüyorsanız ben bunu kınamak zorundayım. Bu kişilerin suçu ne olursa olsun bunu yapmak zorundayım" şeklindeki açıklamasıyla teröre alenen destek verdiğini ortaya koydu.

(A Haber)