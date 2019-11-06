CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya’nın temel atma töreninde ‘19 Mayıs’ta birlikte açılışını yapıp koşacağız’ dediği alan çöp ve moloz yığınına döndü. Karşıyaka Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Baran, ‘’CHP Karşıyakalının aklıyla oyun oynuyor, dalga geçiyor. Hiç kimsenin Karşıyaka’yı oy deposu olarak görmeye hakkı yok. Maalesef Karşıyakalılar şu görüntüyü, şu hizmet yoksunluğunu hak etmiyor’’ diyerek şunları kaydetti:

TEK DEĞİŞİKLİK AFİŞ

“Temel atma gününden bugüne hiç bir şey değişmedi. Sadece parkın tanıtım afişi yerinden söküldü. Şu anda burada nasıl bir tasarrufları var. Ben buradan Karşıyakalı hemşerilerime sesleniyorum; lütfen bu hizmet yoksunluğunu görsünler.”

Büyük bir törenle temeli atılan parkurun girişindeki tanıtım afişi de kaldırıldı.

(Akşam)