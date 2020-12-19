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CHP'li Karşıyaka Belediyesi'ne ait sosyal tesiste HDP logosu

İzmir'de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'ne ait bir sosyal tesiste HDP logosunun kullanıldığı belirlendi.

19 Aralık 2020 Cumartesi 09:30 - Güncelleme: 19 Aralık 2020 Cumartesi 09:38
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İzmir’de Karşıyaka Belediyesi’ne ait bir sosyal tesiste CHP'nin gizli ortağı HDP’nin logosunun kullanıldığı ortaya çıktı. Skandalı AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, sosyal medya hesabından ifşa etti.

Muş "CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi HDP logosu kullanmış! Yoksa belediyeyi CHP ile HDP eşbaşkanlık sistemiyle mi yönetiyor?"diye sordu.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, HDP logosuyla neredeyse aynı olan görselin kullanıldığı yerin belediye şirketi olan Kent A.Ş.’ye bağlı “Kent Garden” isimli restoran olduğu öğrenildi.

İstanbul’da da CHP’i Küçükçekmece Belediyesi çocuk parkına terör örgütü PKK /YPG’nin simgelerini andıran şekiller kullanmıştı. Yine CHP’li Şişli Belediyesi’nin HDP kontenjanından seçilen Başkan Yardımcısı PKY’ya yardım ve yataklıktan tutuklanmıştı.

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