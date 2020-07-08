CHP'li Kaya'nın algı operasyonu İBB'nin açıklamasıyla çöktü! Bakan Varank'tan tokat gibi cevap

08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:41 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 Çarşamba 10:44

Şile’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ’ye ait tankerin önünde su kuyruğuna girmek zorunda kalan vatandaşların fotoğrafı üzerinden algı oluşturmaya çalışan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, söz konusu fotoğrafın 2016 yılında çekildiğini öne sürdü.

CHP’li Kaya, Şile’deki su kuyruğunu gündeme taşıyan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “seçilmişlere çamur attığını” öne sürerek, “Film 2016 yılında sizin dönemde İstanbul’da çekilmiş, iyi seyirler” diye yazdı.

BAKAN VARANK, CHP’NİN YALANINI İBB’NİN AÇIKLAMASIYLA ÇÖKERTTİ

Bunun üzerine İBB’nin ve CHP’ye yakın medyanın konuyla ilgili haberlerini peş peşe sıralayan Bakan Varank, şunları kaydetti:

“Fotoğraf tabii ki yeni. O kadar yeni ki genel başkan yardımcısı seviyesinde yalan söylemek bir işe yaramamış; kendi belediyesi ve yandaş medyası açıklama yapmak zorunda kalmış. Size tavsiyem yalan üretmeye değil, millete hizmet etmeye odaklanın.”

İşte o paylaşım:

Fotoğraf tabii ki yeni.



O kadar yeni ki genel başkan yardımcısı seviyesinde yalan söylemek bir işe yaramamış; kendi belediyesi ve yandaş medyası açıklama yapmak zorunda kalmış.



Size tavsiyem yalan üretmeye değil, millete hizmet etmeye odaklanın. https://t.co/4xHQYtr3Zh pic.twitter.com/IYEb3AlJFb — Mustafa Varank (@varank) July 8, 2020

“1990’LI YILLARA GERİ DÖNDÜK”

İstanbul’un turizm beldelerinden olan Şile’de bazı mahalle ve köylere 3 gün süreyle verilemezken, bazı bölgelerde ise gün aşırı su kesintisi yaşandı.

Bidonlarla İSKİ’ye ait su tankerinin önünde su kuyruğuna giren vatandaşlar, yaşanan olaya “1990’lı yıllara geri döndük” sözleriyle isyan etti.

“25 YILLIK EMEKLERE YAZIK OLMASIN”

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Şile’deki su kuyruğu ile ilgili olarak, “Şile 1994’e dönmüş. İki gündür evlere su verilmeyince, vatandaşlar tankerlerden bidonlarla evine su doldurup götürmeye çalışıyorlar! 25 senelik emeklere yazık olmasın.” paylaşımında bulundu.

“GEÇMİŞE YOLCULUK BAŞLADI”

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Şile’deki su kuyruğuna giren vatandaşların fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... İstanbul’a bu kâbusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!”