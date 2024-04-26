İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşanan işçi kıyımından sonra bir kıyım da İzmir'in Kiraz ilçesinde patlak verdi. CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun göreve gelir gelmez 300 belediye çalışanını kapının önüne koydu.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Kiraz Belediye Başkanı seçilen Nasuh Coşkun, 300'e yakın işçiyi işten çıkardı. Bununla da yetinmeyen Coşkun, geriye kalan belediye işçilerine de örgütlü oldukları sendikadan istifa etmeleri için baskı uygulamaya başladı. İddiaya göre istifa etmeyenleri de "İşten çıkarırım" diye tehdit etti. Yaşanan işçi kıyımına belediyede örgütlü sendikadan tepki geldi. Hak İş Sendikası İzmir İl Başkanı ve aynı zamanda Hizmet İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un göreve gelir gelmez 300 belediye çalışanını kapı önüne koyduğunu söyledi.

Başkan Coşkun'a, işten çıkardığı işçileri geri alması için çağrıda bulunan Şimşek, Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un işçileri, örgütlü oldukları sendikadan istifaya zorlayarak suç işlediğini söyledi.

Sabah'ın haberine göre Şimşek, "Kiraz Belediye Başkanı ve diğer yöneticilerini uyarıyoruz. Yaptığınız kıyımdır, mobbingdir; suçtur. Gittiğiniz yol, yol değildir. Yol yakınken bu yanlıştan dönün! Haksız ve hukuksuz olarak işten çıkardığınız üyemiz emekçileri işe geri alın. Bilindik bahanelerin, mesnetsiz yaklaşımların arkasına sığınmadan emekçi arkadaşlarımızı asıl işlerine döndürün. Bu kıyıma ve adaletsizliğe son verin" dedi.