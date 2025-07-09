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CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanı hakkındaki iddialar korkunç

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde meclis üyesi olan Teker ve Karahasanoğlu, partilerinden istifa etti. İki isim yaptıkları ortak açıklamada, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun “gayri ahlaki tutumları, para hırsı” ve meclis üyeleri ile vatandaşlar hakkında kullandığı “sinkaflı sözler” nedeniyle bu kararı aldıklarını belirtti.

AA9 Temmuz 2025 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
CHP'li meclis üyeleri peş peşe istifa etti! Belediye Başkanı hakkındaki iddialar korkunç
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Bayrampaşa Belediyesi'ndeki CHP'li meclis üyeleri Sadi Teker ve Ali Karahasanoğlu, partilerinden istifa etti.

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'nde meclis üyesi olan Teker ve Karahasanoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak açıklamayla partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayrampaşa halkına samimiyetle hizmet etme yolunda büyük umutlarla çıktığımız yolculuk ne yazık ki Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun gayri ahlaki tutumları, para hırsı ve meclis üyeleri ve vatandaşların arkasından sarf ettiği sinkaflı sözlerden dolayı son bulmuştur. Seçim dönemi boyunca sokak sokak, cami cami gezip seçmeni etkileyen, sonrasında ise yine sinkaflı kelimelerle bununla alay eden haysiyet fukarası bu kişinin ve etrafında konuşlandırdığı birtakım organizatörlerin, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemesine müsaade etmeyeceğimizi bildiririz. Etrafımızda cereyan eden bu kötülüklere, şeref ve haysiyetle geçirdiğimiz ömrümüze leke katmamak adına başkaldırıyor ve bağımsız meclis üyeliği görevimiz devam etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyoruz."

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