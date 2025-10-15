İSTANBUL 20°C / 13°C
CHP'li meclis üyesi Beşiktaş'ta istifa etti

CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul, Belediye Meclisi toplantısında yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

15 Ekim 2025 Çarşamba 09:47
CHP'li Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul, Belediye Meclisi toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Belediye Meclisi ekim ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Özge Önsen Belen başkanlığında belediye binasındaki salonda yapıldı.

Gündem dışı konuşma yapmak için söz alan CHP'li Meclis Üyesi Altunpul, "Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bağımsız olarak burada Beşiktaş'a hizmet etmeye devam edeceğim. Gerekçelerimi birkaç gün içinde açıklayacağım." dedi.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.

  • Beşiktaş Belediye Meclisi
  • Cihan Altunpul
  • istifa

