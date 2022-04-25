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  • Dolandırıcılıktan tutuklanan Kofçaz Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Güney görevden uzaklaştırıldı
Güncel

Dolandırıcılıktan tutuklanan Kofçaz Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Güney görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, çiftçilerden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla dolandırıcılıktan tutuklanan Kırklareli'nin Kofçaz Belediyesinin CHP'li Meclis Üyesi Gülşah Güney'i görevden uzaklaştırdı.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 12:28 - Güncelleme:
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AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık, Güney hakkındaki görevden uzaklaştırma kararını, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi kapsamında aldı.

Bir kooperatifin satış mağazası görevlisi de olan Güney'in, çiftçilerden yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, 60-70 civarında çiftçiyi mağdur ettiği öne sürülmüştü. İlçede satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında Güney tarafından usulsüz şekilde banka ve kooperatife borçlandırıldıklarını ileri süren bazı çiftçiler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güney, 22 Nisan'da "dolandırıcılık" suçundan tutuklanmıştı.

  • Kofçaz Belediyesi
  • meclis üyesi

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