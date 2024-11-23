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CHP'li meclis üyesinden gazeteciye dayak! Skandal görüntüler

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yayın yapan Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, aynı ilçenin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA23 Kasım 2024 Cumartesi 12:59 - Güncelleme:
CHP'li meclis üyesinden gazeteciye dayak! Skandal görüntüler
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Edinilen bilgiye göre, Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Saldırıyı yapan meclis üyesi Bayram sakince içeri girdi, masaya yöneldi.

Masada oturan gazeteciye saldırdı. Oturduğu yerden yere düşen gazeteciye şiddet yerde de kesilmedi. Başına tekme darbeleri alan gazeteci bayıldı. Saldırgan ise olay yerinde uzaklaştı. Dakikalarda baygın yerde yatan gazeteciye restoran çalışanları yardımcı oldu.

Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Sataroğlu saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı.

  • Hakan Sataroğlu
  • saldırı
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