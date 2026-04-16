CHP'li meclis üyesine ev hapsi! Ablasını darp etmiş

İddiaya göre, olay Mustafakemalpaşa'nın kırsal Ovaazatlı Mahallesi'nde B.T.'nin (51) anne ve babasına ait binada meydana geldi.

Binada bulunan boş dairenin kim tarafından kullanılacağına ilişkin çıkan tartışmada B.T., ablası H.Ç.'ye (60) fiziksel saldırıda bulundu. Yaşanan olayda evdeki bazı eşyalara da zarar verildiği öne sürüldü. Saldırı sonucu H.Ç. yaralanırken, durumun bildirilmesi üzerine adrese jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan B.T., Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gece boyunca burada tutulan B.T., bugün Mustafakemalpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısında ifade veren B.T.'ye ev hapsi cezası verildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.