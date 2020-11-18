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CHP'li Menemen Belediye Başkanı partisinden istifa etti

CHP tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

IHA18 Kasım 2020 Çarşamba 17:30 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 17:31
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un ’kesin ihraç’ istemiyle ’tedbirli’ olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmesine oy birliği ile karar verildiğini açıklamıştı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP’li Başkan Serdar Aksoy, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Aksoy, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Aksoy, yaptığı açıklamada, "Sandıkla gelen sandıkla gider mantığı demokrasinin temel ilkesidir. Menemenimize hizmet etmek için seçildim ve hizmete de devam edeceğim. Üyesi olduğum CHP’den istifa ediyorum. Belediye başkanı olarak halkımızın vermiş olduğu yetkiyle görevimin başında olduğumu belirtirim" dedi.

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