22 Ağustos 2025 Cuma
Güncel

CHP'li milletvekili şikayet etti! Türk motifleriyle seramik üreten atölye kapatıldı

Ankara'da geleneksel Türk motifleriyle seramik üretimi yapan atölyenin, CHP milletvekilinin şikayeti sonrası kapatıldığı iddia edildi. Seramik sanatçısı İrem Karabudak, 'Çok üzücü, sanata bu kadar değer kişilerin tam tersi şekilde davranmaları bizi üzüyor, mağduruz' diye konuştu.

IHA22 Ağustos 2025 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Geleneksel Türk sanat motifleriyle seramik üreten 2 kişilik ekip, 4 yıldır sürdürdükleri atölye çalışmalarında birçok sorunla karşılaştı. Belediye ekipleri tarafından 5 gün süre verilen atölyenin elektriği ve suyu kesilirken hem üretim hem de ürünlerin sergilendiği mekanın yıkım sürecine girmesi sanatçıları zor durumda bıraktı. Seramik sanatçısı, komşusu olan CHP'li milletvekilinin şikayeti sonrası atölyenin faaliyetlerinin durdurulduğunu iddia etti.

"CHP MİLLETVEKİLİ KOMŞUM TARAFINDAN BÖYLE BİR OLAYLA KARŞILAŞTIK"

Sanata değer veren kişilerin tam tersi şekilde davranmalarının üzücü olduğunu söyleyen İrem Karabudak, "2 Kişilik seramik atölyesinde bir ekibiz. Türk sanat motiflerini üretiyoruz. Geleneksel motifleriyle fincan ve tabakları ürünlerini birleştiriyoruz. Fakat son 4 yıldır başımıza birçok sorun geldi. Komşumuz dolasıyla üretimimiz engellenmiştir. Belediye ekipleri atölyemize geldiler ve bize 5 gün süre verdiler. Bunun üzerine atölyemizde elektrik ve su kesintileri oldu, üretimimiz durmuş durumda. Aslında biz gürültü olmadan üretim yapıyoruz. CHP milletvekili komşum tarafından böyle bir olayla karşılaştık. Çok üzücü, sanata bu kadar değer kişilerin tam tersi şekilde davranmaları bizi üzüyor, mağduruz" diye konuştu.

"BURASI SERAMİK ATÖLYESİ, MAĞDURUZ"

İrem Karabudak, aynı zamanda şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda yıkılma süreci gerçekleşen mekanı, yaptığımız ürünleri sergilemek için kullanıyorduk. Normalde orası tamamen sessiz bir mekandı ve sadece görsel üzerine olan bir yerdi. Yıkılan yerin şu anki durumu üretimin sergilemesini engellemiş durumda. Atölyemizin yüksek metrekareli olduğunu iddia ettiler, aslında öyle olmadığı mahkeme kararıyla sonuçlanacaktır. Burası seramik atölyesi, mağduruz."

