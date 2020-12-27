CHP'li milletvekilinden Pınar Gültekin'in babasına ahlaksız teklif!

27 Aralık 2020 Pazar 09:36 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 09:42

Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge, bugünkü köşe yazısında eski sevgilisi tarafından canice katledilen Pınar gültekin'le ilgili şoke eden bir bilgi paylaştı. Çekirge, adını açıklamadığı CHP'li bir Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasının arayarak davadan vazgeçmesini istediğini yazdı. Katilin annesi Ayten Avcı'nın CHP’nin Muğla’daki bir ilçede yönetim kurulu üyesi olduğunu ve olaydan hemen sonra istifa ettiğini belirten Çekirge, "Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir." sözleriyle olaya isyan etti.



İşte Hürriyet Yazarı Fatih Çekirge'nin köşe yazısı...

Aslında bu yazının başlığı “İdealist bir avukatın bir canavarla mücadelesi” olacaktı. Ama son dakika öyle bir haber geldi ki. Tüylerim diken diken oldu. Herkes biliyor. Muğla’da üniversite okuyan genç Pınar, eski sevgilisi Metin Avcı tarafından canlı canlı yakılıp üzerine beton dökülüp katledilmişti.

İşte tam onun hikâyesini yazıyordum ki...

Bir baktım CHP’nin bir Muğla milletvekili Pınar’ın babasını aramış.

Demiş ki:

- Tamam böyle bir şey yaşandı. O aile de perişan. Zaten cezasını çekecek. Gel sen davandan vazgeç... Zaten kamu davası devam edecek...

Babanın cevabı:

- Bunu duymamış olayım. Sizin kızınızı diri diri yakıp, üzerine beton dökseler bunu ister misiniz?

Doğrusu bu konuşmaya inanamıyorum...

Bir milletvekili nasıl böyle bir ahlaksız ve insanlık dışı teklifte bulunabilir.

Ve öğreniyorum ki katilin annesi Ayten Avcı CHP’nin Muğla’daki bir ilçe yönetim kurulu üyesiymiş. Ve olaydan hemen sonra istifa etmiş.

Bu konu mutlak açığa çıkmalı...

Adı bende olan o CHP milletvekili çıkıp bu yaptığı iğrençliği açıklar mı...

Yoksa ya avukatları Dr. Rezan Epözdemir açıklayacak ya da babası Sıddık Bey..

Arkadaşlar bu ahlaksız teklif üzerine şu anda canım o kadar yanıyor ki...