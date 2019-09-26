Binlerce dönüm yeşil alanı yok eden yangınları üstlenen PKK için CHP’li belediye başkanları seferber oldu. İzmir’de Tunç Soyer’in ardından, Muğla’nın CHP’li başkanı Gürün’ün de tuhaf gerekçelerle örgütü kınama önergesini reddettiği ortaya çıktı.

Türkiye’nin yurtiçinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya üst üste ağır darbeler indirdi. Güvenlik güçleri teröristlere nefes aldırmazken, PKK’nın siyasi kolu HDP aracılığıyla çocukları dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır’daki onurlu direnişi Kandil’deki elebaşılarını köşeye sıkıştırdı. Ankara’nın kararlı tutumu ve vatandaşların desteği karşısında ne yapacağını şaşıran PKK, orman ve fabrikaları kundaklayarak dikkat dağıtmaya çalıştı. Başta İstanbul olmak üzere bir çok şehir fabrika, atölye ve iş makineleri kundaklayan teröristler, Ege ve Akdeniz’de binlerce dönüm yeşil alanı küle çevirdi. Eli kanlı örgüt yangınları tek tek üstlendi.

AK Partili Meclis Üyesi Erhan Çalışkan’ın, İzmir ormanlarını küle çeviren PKK’yı lanetlenmesine yönelik verdiği önerge CHP grubunun verdiği oylarla reddedildi. Tüm Türkiye’nin tepkisini çeken kararın ardından kendini savunmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Tunç Soyer, “Önergede şehit ailelerine yardım edilmesi teklifi vardı. Bu yüzden kabul etmedik” ifadelerini kullandı. PKK ve destekçilerinin yüzünü güldüren karara imza atan Soyer’in ileri sürdüğü gerekçe büyük infiale neden oldu. Yine CHP’li bir belediye başkanının yönetiminde olan Muğla’da, ormanları yakan PKK’nın kınanması için verilen önerge reddedildi. CHP ve İP’li üyelerin ret oyu verdiği o skandal toplantının görüntüleri ortaya çıktı. Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nde “ormanları yakan PKK'nın kınanması için” verilen önerge CHP ve İyi Partili üyeler tarafından reddedilmişti. O toplantının görüntüleri ortaya çıktı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Karar kadar toplantıyı yöneten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün ifadeleri dikkat çekti. Görüntülerde Gürün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Soyer’den daha tuhaf gerekler öne sürüyor. PKK’nın 'Biz yaktık' açıklamalarını görmezden gelen Gürün, kınamanın doğru olmadığını savunuyor. Gürün, ormanları PKK'nın yaktığının “kuşkulu” olduğunu belirterek “PKK'yla orman yangınlarını birleştiremem” ifadelerini kullanıyor. Soyer’in ardından Gürün’ün de PKK’yı kınatmaması, CHP’ye ve başkanlara yönelik tepkilerin çığ gibi büyümesine neden oldu. Yaşananların izaha muhtaç olduğunu gözler önüne serildi.

Güvenlik güçlerinin darbe üstüne darbe indirdiği ve katılımın sıfır seviyesine indiği PKK, son dönemde fabrika ve ormanları ateş vermeye başladı.

Terör örgütü üyeliğinden tutuklanan Y.H, Pendik'teki ormanı yakarken cep telefonu kameralarına böyle yakalanmıştı.

KANDİL'iN KUNDAKÇISI SUÇÜSTÜ YAKALANMIŞTI

PKK’nın ormanları küle çevirdiği gerçeğini, CHP’li başkanlar ya görmüyor yada görmek istemiyor. Milyonlarca vatandaş televizyonlarda izledi, gazetelerde gördü. Pendik’te Aydos ormanını yakarken cep telefonu kameralarına suçüstü yakalanan Y.H. “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “örgüt faaliyeti çerçevesinde orman yakmak” suçlarından tutuklandı. Bu duruma vatandaşlar sosyal medyada, “Kanıt var görene” şeklinde yorumlayarak tepki gösterdi.

(Güneş)