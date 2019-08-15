CHP'nin çiftliği olan Muğla Büyükşehir Belediye'sinde büyük skandalla gündeme geldi. CHP'li Osman Gürün tarafından dört dönemdir yönetilen Muğla'nın altyapı sorunları, vatandaşı ve turizm işletmecilerini isyan ettirirken Gürün'ün skandallarla dolu belediyenin organizasyon şemasını gururla sergilemesi şaşkına çevirdi.

Fethiye'yi lağım suyu ile katleden CHP tarafından yönetilen Muğla'da belediyenin üst düzey yöneticileri 2 ve 3, hatta 4 ya da 5 birimde birden yönetici yapması tepkilere neden oldu.

YARDIMCISI DA KENDİSİ

2 ve 3, hatta 4 ya da 5 şubede birden görev yapan bu bürokratlar, acaba bu yoğun çalışmalarının karşılığında "ücret alıyorlar mı?" diye düşünenler oldukça fazla... Edinilen bilgiye göre Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Daşgın, aynı zamanda kendisinin Genel Sekreter Yardımcılığını da yapıyor.

Geçtiğimiz yıl Köyceğiz'deki kaçak binasıyla gündeme gelen Daşgın'ın bir başka görevi ise Muğla Kent Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Ticari İşletmecilik İletişim Sanayi ve Ticaret A.Ş (MUTTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanlığı. Görev aşkı ile yanıp tutuşan Daşgın gibi bir çok ismin, Büyükşehir'in resmi internet sitesindeki "Organizasyon Şeması"nda farklı müdürlükler ve müdür vekilliği yaptığı görülüyor.

İşte o isimler ve yürüttükleri görevler...