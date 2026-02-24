İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8668
  • EURO
    51,6879
  • ALTIN
    7289.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li muhalifler harekete geçti: Yeter, bıçak kemiğe dayandı
Güncel

CHP'li muhalifler harekete geçti: Yeter, bıçak kemiğe dayandı

CHP'li eski ve yeni milletvekilleri Ankara'da buluştu, partinin yolsuzluk ve uyuşturucuyla anılmasına isyan etti. Eski İstanbul İl Başkanı ve milletvekili Ali Özcan'ın çağrısıyla gerçekleşen toplantıda, gidişata 'dur' demek için daha aktif olma kararı alındı. Sayının artacağı ve bölge toplantıları düzenleneceği öğrenildi. Katılımcı bir isim 'Parti yolsuzluk ve uyuşturucuyla anılır hale geldi. Yeter artık, bıçak kemiğe dayandı' derken, bir diğeri 'Parti zarar görüyor, zan altındakilerin aklanıp gelmesini bekliyoruz.' diye konuştu.

AKŞAM Gazetesi24 Şubat 2026 Salı 07:34 - Güncelleme:
CHP'li muhalifler harekete geçti: Yeter, bıçak kemiğe dayandı
ABONE OL

CHP'de eski ve yeni vekillerden oluşan 40 kişilik grup, "Parti yolsuzluklar ve uyuşturucuyla anılamaz" diyerek Ankara'da toplantı yaptı.

CHP'nin yolsuzluklar ve rüşvetle anılması gündemine bir de uyuşturucu eklenmesi, parti içi muhalefeti harekete geçirdi. CHP milletvekilliği ve İstanbul İl Başkanlığı da yapmış olan Ali Özcan'ın çağrısıyla önceki gün Çankaya'daki Köşebaşı Restoran'da bir araya gelen muhalifler durum değerlendirmesi yaptı. Çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen yaklaşık 40 kişi, partinin gidişatına 'dur' deme kararı aldı. Aralarında eski ve yeni milletvekilleri, il başkanları ve teşkilat mensuplarının da olduğu isimler, rahatsızlıklarını açıkça dile getirdi. Toplantı ile ilgili eski Kılıçdaroğlu'nun bilgilendirildiği belirtildi.

'PARTİ BÖYLE ANILAMAZ'

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, toplantıya katılan isimlerden bazıları ile yaptığı görüşmede, bu toplantıların sık sık yapılacağını öğrendi. Muhalif isimlerden biri, "Geçmişte yaşanan İSKİ davası partiyi dağılma noktasına getirmişti. Yolsuzluğu yaptığı iddia edilen bir kişiydi. Ama şimdi neredeyse parti yolsuzlukla anılır hale geldi. Bu da yetmezmiş gibi, uyuşturucu soruşturmalarıyla gündeme geliyoruz. Bu partinin gerçek emektarları olarak yeter, bıçak kemiğe dayandı diyoruz" dedi.

'İSTİFA EDİN, AKLANIP GELİN'

Başka bir muhalif de, "Eskiden bir yolsuzlukla itham edilen kişi, 'parti zarar görmesin' diye istifa ederdi. Parti şu an zarar görüyor, kimsenin istifa ettiği de yok. Hakkında iddiada bulunulan kişiler aklanıp gelmeli" dedi.

UFUKTA YENİ BİR PARTİ VAR MI?

Yiğitel, konuştuğu isimlere "Ufukta yeni bir parti var mı?" diye sordu. Aldığı cevap, "Niye parti kuralım, partinin gerçek sahipleri, emekçileri bizleriz. Partiyi onlara bırakmayacağız, ev sahipleri toplantıdaydı" oldu.

Uzun süren toplantı sonrasında muhalifler sık sık bir araya gelme kararı aldı. Bu toplantıların bölge bölge yapılması kararlaştırıldı. Muhalifler, partinin tek gündeminin Ekrem İmamoğlu olduğuna dikkat çekerek, "Parti Silivri gündeminden çıkmalı. Türkiye'nin gerçek gündemine dönmeli" dedi.

Bir haftada ikinci skandal... CHP'de bu kez de "tefeci başkan" rezaleti

İmamoğlu'nun ekibinden CHP'li delegelere ucu açık rüşvet teklifi: 300 mü istiyorsun, 500 mü?

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.