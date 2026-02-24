CHP'li muhalifler harekete geçti: Yeter, bıçak kemiğe dayandı

CHP'de eski ve yeni vekillerden oluşan 40 kişilik grup, "Parti yolsuzluklar ve uyuşturucuyla anılamaz" diyerek Ankara'da toplantı yaptı.

CHP'nin yolsuzluklar ve rüşvetle anılması gündemine bir de uyuşturucu eklenmesi, parti içi muhalefeti harekete geçirdi. CHP milletvekilliği ve İstanbul İl Başkanlığı da yapmış olan Ali Özcan'ın çağrısıyla önceki gün Çankaya'daki Köşebaşı Restoran'da bir araya gelen muhalifler durum değerlendirmesi yaptı. Çoğunluğu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen yaklaşık 40 kişi, partinin gidişatına 'dur' deme kararı aldı. Aralarında eski ve yeni milletvekilleri, il başkanları ve teşkilat mensuplarının da olduğu isimler, rahatsızlıklarını açıkça dile getirdi. Toplantı ile ilgili eski Kılıçdaroğlu'nun bilgilendirildiği belirtildi.

'PARTİ BÖYLE ANILAMAZ'

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, toplantıya katılan isimlerden bazıları ile yaptığı görüşmede, bu toplantıların sık sık yapılacağını öğrendi. Muhalif isimlerden biri, "Geçmişte yaşanan İSKİ davası partiyi dağılma noktasına getirmişti. Yolsuzluğu yaptığı iddia edilen bir kişiydi. Ama şimdi neredeyse parti yolsuzlukla anılır hale geldi. Bu da yetmezmiş gibi, uyuşturucu soruşturmalarıyla gündeme geliyoruz. Bu partinin gerçek emektarları olarak yeter, bıçak kemiğe dayandı diyoruz" dedi.

'İSTİFA EDİN, AKLANIP GELİN'

Başka bir muhalif de, "Eskiden bir yolsuzlukla itham edilen kişi, 'parti zarar görmesin' diye istifa ederdi. Parti şu an zarar görüyor, kimsenin istifa ettiği de yok. Hakkında iddiada bulunulan kişiler aklanıp gelmeli" dedi.

Yiğitel, konuştuğu isimlere "Ufukta yeni bir parti var mı?" diye sordu. Aldığı cevap, "Niye parti kuralım, partinin gerçek sahipleri, emekçileri bizleriz. Partiyi onlara bırakmayacağız, ev sahipleri toplantıdaydı" oldu.

Uzun süren toplantı sonrasında muhalifler sık sık bir araya gelme kararı aldı. Bu toplantıların bölge bölge yapılması kararlaştırıldı. Muhalifler, partinin tek gündeminin Ekrem İmamoğlu olduğuna dikkat çekerek, "Parti Silivri gündeminden çıkmalı. Türkiye'nin gerçek gündemine dönmeli" dedi.

