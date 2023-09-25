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  • CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan ''yenilgi'' itirafı: Güven veremedik
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CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan ''yenilgi'' itirafı: Güven veremedik

Seçim hezimetinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan MYK eski üyesi Oğuz Kaan Salıcı, 39 milletvekili kararını Kılıçdaroğlu'nun verdiğini açıklarken, 'Yönetebileceğimize dair güven veremedik.' dedi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
CHP'li Oğuz Kaan Salıcı'dan ''yenilgi'' itirafı: Güven veremedik
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde seçimlerin ardından başlayan değişim tartışmaları giderek tırmandı. Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkan adaylığını açıklamasının ardından herkes merakla kurultay tarihi beklemeye başladı.

39 MİLLETVEKİLİ KRİZİ...

Gündemde ise 8'li koalisyon ortaklarından DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'ye verilen 39 milletvekili vardı.

Özgür Özel, 39 milletvekili verilmesini "Parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bıraktı" şeklinde yorumladı. Ortaklar arasında yeni bir tartışmanın fitilini yaktı.

Bunun üzerine gözler, seçim döneminde ittifak sürecini yürüten CHP'li MYK üyesi Oğuz Kaan Salıcı'daydı. Genel Başkan Yardımcısı olan Oğuz Kaan Salıcı, seçimlerde yaşanan yenilginin ardından Merkez Yürütme Kurulu üyeliğinden atıldı. Adeta cezalandırıldı!

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

O günden beri konuşmayan Oğuz Kaan Salıcı, seçimden aylar sonra çok net açıklamalar yaptı. Hem milletvekili dağılımında hem de alınan yenilgide açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Oğuz Kaan Salıcı, ortaklara CHP listelerinden 39 milletvekili verilmesinin son anda gerçekleştiğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF GÖSTERDİ

Oğuz Kaan Salıcı, süreçle ilgili "Bir siyasi karar verildi. O siyasi kararı veren ben değilim. Ben bu siyasi kararı uyguladım" ifadesini kullandı. Kararı kimin verdiğiyle ilgili soruyu da "E tabi... Genel başkanın kararı" diyerek yanıtladı.

'GÜVEN VERMEDİK' İTİRAFI

8'li koalisyonda yaşanan başarısızlığı da yorumlayan Oğuz Kaan Salıcı, yenilgiyi kabul ederek "Yönetebileceğimize dair güven veremedik" ifadesini kullandı.

Parti içinde değişime vurgu yapan Oğuz Kaan Salıcı, "Yenilenmeye ihtiyaç varsa, ki var, sadece lider odaklı bir tartışma olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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