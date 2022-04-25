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Güncel

CHP'li Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında hadsiz sözler!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davasının karara bağlanmasının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tehditler savurdu. Gezi olaylarının finansörü olan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyleyen Özel, 'Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun.' dedi.

25 Nisan 2022 Pazartesi 21:31 - Güncelleme:
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İstinaf mahkemesinin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen 17 sanıklı Gezi ana davasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüse yardım" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

Karar sonrası adliye önünde açıklama yapan CHP ve HDP'li vekiller sırasıyla nefret kustu.

KÜSTAH TEHDİT

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan hapis cezası alan Osman Kavala'nın 'özgür' olduğunu söyledi.

Sözlerinin devamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isim vererek tehdit eden Özel, "Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun." dedi.

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